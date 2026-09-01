Война в Украине уверенно приблизилась к переломной точке: эксперт ошеломил последствиями



















Серия встреч между мировыми лидерами в течение сентября может создать предпосылки для активизации переговоров по завершению войны России против Украины. Особенно важным периодом могут стать конец сентября и октябрь, когда позиции ключевых игроков начнут приобретать более конкретные очертания. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, анализируя дипломатическую активность Украины.

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Эксперт обратил внимание на переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также возможные контакты китайского и американского лидеров. По его мнению, именно такая концентрация встреч может подготовить почву для новых дипломатических решений.

"Путин встречается с Си, затем Путин встречается с Эрдоганом, Си встречается с Трампом. Это будет уже конец сентября, и на октябрь, возможно, что-нибудь появится", — отметил Давидюк.

Политолог также обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что сентябрь может принести изменения. Давыдюк считает, что примерно в сентябре-октябре действительно может возникнуть своеобразное переговорное окно.

В то же время, он предостерегает от завышенных ожиданий: сама дипломатическая активность еще не означает быстрого прекращения боевых действий.

"На них рассчитывать мы сильно не будем, но понимаем, что они могут быть", — сказал эксперт о возможных переговорах.

Одним из ключевых вопросов потенциальных договоренностей, по его оценке, может стать остановка боевых действий по фактической линии столкновения. Именно вокруг этого варианта могут продолжаться дискуссии между Вашингтоном, Москвой и другими участниками дипломатического процесса.

Давыдюк также обратил внимание на позицию Пекина. Си Цзиньпин заявил о намерении Китая усиливать координацию по Украине для политического урегулирования. В совокупности с активизацией контактов между США, Китаем, Турцией и Россией это может сделать в ближайшие два месяца важным для дальнейшего развития переговорного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что война якобы близится к завершению, пока не свидетельствуют о реальной готовности Кремля прекратить боевые действия. В то же время Москва может продолжать информационное давление на украинцев, в частности, распространяя сценарии нового наступления на Киев. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.