Навіщо насправді Путін лякає новим наступом на Київ: експерт приголомшив новими перспективами диктатора



















Заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що війна нібито наближається до завершення, поки не свідчать про реальну готовність Кремля припинити бойові дії. Водночас Москва може продовжувати інформаційний тиск на українців, зокрема поширюючи сценарії нового наступу на Київ. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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Експерт звернув увагу на слова Путіна, які можуть створювати враження швидкого наближення миру. Проте, на його думку, реального змісту за такими сигналами поки немає.

"Це, в принципі, реальні слова Путіна. Просто проблема в тому, що за ними нічого не стоїть взагалі, в принципі", — наголосив Голобуцький.

Окремо політтехнолог прокоментував публікації про можливість нового російського наступу на Київ через Чернігівську область. Такий сценарій нібито може розглядатися Кремлем у разі нездатності російської армії досягти максимальних цілей на Донбасі.

За задумом Москви, повторна спроба наблизитися до столиці могла б створити загрозу Києву та змусити Україну піти на капітуляційні умови. Однак Голобуцький наголошує: повторити сценарій лютого 2022 року Росії буде надзвичайно складно.

Україна за роки повномасштабної війни суттєво наростила бойові можливості, зокрема накопичила велику кількість безпілотників та отримала нові технології.

"Ситуація не буде абсолютно ніяк нагадувати початок 22-го року, який і тоді для росіян закінчився погано. Зараз є вся вірогідність того, що він закінчився б ще гірше", — зазначив політтехнолог.

На думку Голобуцького, розмови про новий похід на столицю можуть мати й психологічну мету. Кремлю вигідно підтримувати відчуття постійної загрози, щоб посилювати тривожність і провокувати панічні настрої серед українців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що компанія Fire Point дала зрозуміти, що серія далекобійних ударів по об'єктах на території Росії, яка тривала влітку, може отримати продовження восени. Серед засобів ураження, які можуть знову застосовуватися, — безпілотники та українські ракети "Фламінго".