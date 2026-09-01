Зачем на самом деле Путин пугает новым наступлением на Киев: эксперт ошеломил новыми перспективами диктатора



















Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что война якобы близится к завершению, пока не свидетельствуют о реальной готовности Кремля прекратить боевые действия. В то же время Москва может продолжать информационное давление на украинцев, в частности, распространяя сценарии нового наступления на Киев. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

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Эксперт обратил внимание на слова Путина, которые могут производить впечатление быстрого приближения мира. Однако, по его мнению, реального содержания по таким сигналам пока нет.

"Это, в принципе, реальные слова Путина. Просто проблема в том, что за ними ничего не стоит вообще, в принципе", — подчеркнул Голобуцкий.

Отдельно политтехнолог прокомментировал публикации о возможности нового российского наступления в Киев через Черниговскую область. Такой сценарий может рассматриваться Кремлем в случае неспособности российской армии достичь максимальных целей на Донбассе.

По замыслу Москвы повторная попытка приблизиться к столице могла бы создать угрозу Киеву и заставить Украину пойти на капитуляционные условия. Однако Голобуцкий отмечает: повторить сценарий февраля 2022 года России будет очень сложно.

Украина за годы полномасштабной войны существенно нарастила боевые возможности, в частности, накопила большое количество беспилотников и получила новые технологии.

"Ситуация не будет абсолютно никак напоминать начало 22-го года, которое и тогда для россиян закончилось плохо. Сейчас вся вероятность того, что он закончился бы еще хуже", — отметил политтехнолог.

По мнению Голобуцкого, разговоры о новом походе на столицу могут иметь и психологическую цель. Кремлю выгодно поддерживать чувство постоянной угрозы, чтобы усугублять тревожность и провоцировать панические настроения среди украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что компания Fire Point дала понять, что продолжавшаяся летом серия дальнобойных ударов по объектам на территории России может получить продолжение осенью. Среди средств поражения, которые могут вновь применяться, беспилотники и украинские ракеты "Фламинго".