Війна в Україні вийшла на новий рівень: на Заході розповіли, що змінилося

Навіть за десятки кілометрів від лінії зіткнення на сході України більше немає безпечних зон. Війна змінила не лише тактику бою, а й саме розуміння тилу – тепер смертельна загроза може виникнути будь-якої миті. Про це пише Financial Times.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, активність противника відчувається вже за 20–30 хвилин їзди від передових позицій. Над районами постійно працюють гелікоптери, а поля перетнуті лініями оптоволоконного зв'язку для управління технікою та безпілотниками. Військові пересуваються на пікапах із металевими каркасами – це спроба знизити ризик удару FPV-дронів.

Інфраструктура прифронтових міст також змінюється. У Херсоні над дорогами та лікарнями натягують захисні сітки, формуючи своєрідні тунелі. Проте, навіть такі заходи не дають повної гарантії безпеки.

Рух біля лінії фронту практично завмирає вдень. Бійці виходять на позиції вночі, використовують антитеплові плащі або чекають на густий туман. Продовольство та боєприпаси нерідко доставляють дронами, а евакуацію поранених проводять роботизованими платформами.

Ветеран морської піхоти та голова фонду Come Back Alive Тарас Чмут називає те, що відбувається, "зоною смерті", яка щомісяця розширюється. За його словами, європейським країнам поки що важко усвідомити масштаб цих змін.

Класичні бронеколони майже зникли. На зміну їм прийшли мобільні групи, мотоцикли, баггі та навіть коні. Радіоелектронна боротьба глушить сигнали, але у відповідь застосовуються дрони на оптоволоконних кабелях завдовжки до 40 км. Фронт перетворився на полігон технологічних перегонів, де ціна будь-якої помилки – життя.

Водночас, глава держави наголосив: без жорстких та чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використовує можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.



