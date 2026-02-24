Война в Украине вышла на новый уровень: на Западе рассказали, что изменилось

Даже в десятках километров от линии соприкосновения на востоке Украины больше нет безопасных зон. Война изменила не только тактику боя, но и само понимание тыла – теперь смертельная угроза может возникнуть в любой момент. Об этом пишет Financial Times.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным издания, активность противника ощущается уже через 20–30 минут езды от передовых позиций. Над районами постоянно работают вертолеты, а поля пересечены линиями оптоволоконной связи для управления техникой и беспилотниками. Военные передвигаются на пикапах с металлическими каркасами – это попытка снизить риск удара FPV-дронов.

Инфраструктура прифронтовых городов также меняется. В Херсоне над дорогами и больницами натягивают защитные сетки, формируя своеобразные тоннели. Однако даже такие меры не дают полной гарантии безопасности.

Движение у линии фронта практически замирает днем. Бойцы выходят на позиции ночью, используют антитепловые плащи или ждут густого тумана. Продовольствие и боеприпасы нередко доставляют дронами, а эвакуацию раненых проводят роботизированными платформами.

Ветеран морской пехоты и глава фонда Come Back Alive Тарас Чмут называет происходящее "зоной смерти", которая ежемесячно расширяется. По его словам, европейским странам пока трудно осознать масштаб этих изменений.

Классические бронеколонны почти исчезли. На смену им пришли мобильные группы, мотоциклы, багги и даже лошади. Радиоэлектронная борьба глушит сигналы, но в ответ применяются дроны на оптоволоконных кабелях длиной до 40 км. Фронт превратился в полигон технологической гонки, где цена любой ошибки – жизнь.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления.



