Війна в Україні: у США розкрили, від чого Путін не має наміру відмовлятися

Російське керівництво не демонструє готовності відмовитись від своїх початкових цілей повномасштабної війни проти України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви Володимира Путіна та інших високопосадовців.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними американських експертів, Путін знову заявив, що головним завданням Росії залишається повне захоплення Донбасу і так званої "Новоросії". Президент РФ також наголосив, що російська армія робитиме "все необхідне" для досягнення цих цілей.

У ISW зазначають, що подібні заяви повністю суперечать заявам Москви про нібито готовність до мирного врегулювання конфлікту.

Аналітики нагадують, що речник Кремля Дмитро Пєсков нещодавно підтвердив незмінність умов, озвучених Путіним ще влітку 2024 року. Серед них – виведення українських військ із підконтрольних Києву частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також офіційна відмова України від вступу до НАТО ще до початку переговорів.

За оцінкою ISW, виконання подібних вимог фактично означало б капітуляцію України та відмову від значної частини державного суверенітету.

Ще радикальнішу позицію продемонстрували представники російського парламенту. Заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що безпека Росії нібито може бути забезпечена лише у випадку, якщо Україна "перестане існувати".

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що подібна риторика свідчить про відсутність Кремля намірів йти на реальні компроміси. Навпаки, Москва продовжує публічно просувати цілі, несумісні із принципами суверенітету України та міжнародного права.

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