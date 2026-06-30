Война в Украине: в США раскрыли, от чего Путин не намерен отказываться

Российское руководство не демонстрирует готовности отказаться от своих первоначальных целей полномасштабной войны против Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников.

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным американских экспертов, Путин вновь заявил, что главной задачей России остается полный захват Донбасса и так называемой "Новороссии". Президент РФ также подчеркнул, что российская армия будет делать "все необходимое" для достижения этих целей.

В ISW отмечают, что подобные заявления полностью противоречат заявлениям Москвы о якобы готовности к мирному урегулированию конфликта.

Аналитики напоминают, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно подтвердил неизменность условий, озвученных Путиным еще летом 2024 года. Среди них – вывод украинских войск с подконтрольных Киеву частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также официальный отказ Украины от вступления в НАТО еще до начала переговоров.

По оценке ISW, выполнение подобных требований фактически означало бы капитуляцию Украины и отказ от значительной части государственного суверенитета.

Еще более радикальную позицию продемонстрировали представители российского парламента. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что безопасность России якобы может быть обеспечена только в случае, если Украина "перестанет существовать".

Эксперты Института изучения войны считают, что подобная риторика свидетельствует об отсутствии у Кремля намерений идти на реальные компромиссы. Напротив, Москва продолжает публично продвигать цели, несовместимые с принципами суверенитета Украины и международного права.

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