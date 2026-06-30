Готов ли Путин выбросить белый флаг: что происходит после ударов Украины по России

Масштабная кампания украинских ударов беспилотниками по российской территории начала менять ситуацию не только на фронте, но и внутри самой России. Как отмечает CNN, впервые за годы полномасштабной войны последствия боевых действий стали ощутимыми для миллионов обычных россиян, а Кремль уже не может скрывать возникшие проблемы.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке издания, украинские силы последовательно наносят удары по наиболее чувствительным объектам российской военной экономики. Среди главных целей – нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы, военные заводы, логистические центры и корабли, обеспечивающие ведение войны.

Последствия уже проявились в дефиците топлива. Российские СМИ сообщают о длинных очередях на автозаправках, а президент РФ Владимир Путин был вынужден провести экстренное совещание, признав сокращение запасов бензина до опасного уровня. Кроме того, Кремль рассматривает возможность полного запрета экспорта дизельного топлива.

Примечательно, что российский лидер также изменил риторику относительно украинских атак. Если раньше удары беспилотников назывались незначительными, теперь Путин заявил о необходимости минимизировать последствия атак на гражданскую инфраструктуру страны.

В CNN считают, что Украина фактически применила против России ту же стратегию, которую Москва долго использовала против украинской энергетики. Это уже осложняет снабжение армии РФ топливом и техникой, создавая дополнительные трудности для продолжения наступательных операций.

Однако аналитики предупреждают, что ожидать быстрого изменения позиции Кремля не стоит. По мнению издания, политический образ Путина не оставляет ему пространства для компромиссов. Любое соглашение, которое нельзя представить как безусловную победу России, может спровоцировать внутренний политический кризис.

Читайте также на портале "Комментарии" — июнь и июль все перевернут: Зеленский сделал жесткое заявление после новых ударов РФ.



