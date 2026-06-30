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Чи готовий Путін викинути білий прапор: що відбувається після ударів України по Росії

CNN вважає, що українські дрони вперше змусили Кремль визнати масштаб проблеми, але змусити Путіна відмовитися від війни цього поки що не зможе

30 червня 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Масштабна кампанія українських ударів безпілотниками по російській території почала змінювати ситуацію не лише на фронті, а й усередині самої Росії. Як зазначає CNN, вперше за роки повномасштабної війни наслідки бойових дій стали відчутними для мільйонів звичайних росіян, а Кремль уже не може приховувати проблеми, що виникли.

Чи готовий Путін викинути білий прапор: що відбувається після ударів України по Росії

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, українські сили послідовно завдають ударів по найбільш чутливим об'єктам російської військової економіки. Серед головних цілей – нафтопереробні підприємства, нафтобази, військові заводи, логістичні центри та кораблі, які забезпечують ведення війни.

Наслідки вже виявились у дефіциті палива. Російські ЗМІ повідомляють про довгі черги на автозаправках, а президент РФ Володимир Путін був змушений провести екстрену нараду, визнавши скорочення запасів бензину до небезпечного рівня. Крім того, Кремль розглядає можливість повної заборони експорту дизельного палива.

Цікаво, що російський лідер також змінив риторику щодо українських атак. Якщо раніше удари безпілотників називалися незначними, то Путін заявив про необхідність мінімізувати наслідки атак на громадянську інфраструктуру країни.

У CNN вважають, що Україна фактично застосувала проти Росії ту саму стратегію, яку Москва довго використала проти української енергетики. Це вже ускладнює постачання армії РФ паливом та технікою, створюючи додаткові труднощі для продовження наступальних операцій.

Однак аналітики попереджають, що очікувати на швидку зміну позиції Кремля не варто. На думку видання, політичний образ Путіна не залишає простору для компромісів. Будь-яка угода, яку не можна уявити як безумовну перемогу Росії, може спровокувати внутрішню політичну кризу.

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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/06/29/europe/russia-ukraine-war-putin-intl-latam
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