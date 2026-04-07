Війна в Україні: у Путіна здивували несподіваною заявою про нові переговори
Війна в Україні: у Путіна здивували несподіваною заявою про нові переговори

Попри перерву у багатосторонніх дискусіях, Москва продовжує використовувати наявні канали для обміну інформацією з США

7 квітня 2026, 17:20
Клименко Елена

У Кремлі підтвердили, що контакти зі Сполученими Штатами щодо ситуації в Україні продовжуються, навіть попри тимчасову паузу у тристоронніх переговорах. За інформацією пресслужби Володимира Путіна, сторони нібито підтримують обмін даними через існуючі канали.

Фото: з відкритих джерел

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що наразі тристоронній формат переговорів перебуває на паузі.

"Це пов’язано з тим, що американська сторона має інші пріоритетні питання", — пояснив він. 

Водночас Пєсков підкреслив, що повного припинення контактів між Москвою та Вашингтоном не відбулося.

Він додав:, що попри паузу у багатосторонніх переговорах, Москва продовжує обмін інформацією з Вашингтоном через наявні канали. За його словами, українська сторона також підтримує комунікацію зі США, що дозволяє підтримувати зв’язок між сторонами та відслідковувати важливі події.

 У Кремлі підкреслили, що наразі немає підтвердження щодо організації зустрічі за участю американських представників, таких як Стів Віткофф чи Джаред Кушнер, з українською стороною. Водночас Пєсков повідомив, що у Москві чули заяви з Києва про можливий візит після православного Великодня. 

  • Раніше Кремль повідомляв про припинення тристоронніх мирних переговорів, проте помічник президента Юрій Ушаков підтвердив, що зв’язок зі Сполученими Штатами не перервано.

  • Портал "Коментарі" вже писав, що останні повідомлення українських моніторингових спільнот від 7 квітня свідчать, що Росія може здійснити новий запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Проте, як наголошує експерт, ефективність цієї ракети без ядерної бойової частини є мінімальною.



