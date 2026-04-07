Війна в Україні: у Путіна здивували несподіваною заявою про нові переговори

Клименко Елена
У Кремлі підтвердили, що контакти зі Сполученими Штатами щодо ситуації в Україні продовжуються, навіть попри тимчасову паузу у тристоронніх переговорах. За інформацією пресслужби Володимира Путіна, сторони нібито підтримують обмін даними через існуючі канали.
Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що наразі тристоронній формат переговорів перебуває на паузі.
"Це пов’язано з тим, що американська сторона має інші пріоритетні питання", — пояснив він.
Водночас Пєсков підкреслив, що повного припинення контактів між Москвою та Вашингтоном не відбулося.
Він додав:, що попри паузу у багатосторонніх переговорах, Москва продовжує обмін інформацією з Вашингтоном через наявні канали. За його словами, українська сторона також підтримує комунікацію зі США, що дозволяє підтримувати зв’язок між сторонами та відслідковувати важливі події.
У Кремлі підкреслили, що наразі немає підтвердження щодо організації зустрічі за участю американських представників, таких як Стів Віткофф чи Джаред Кушнер, з українською стороною. Водночас Пєсков повідомив, що у Москві чули заяви з Києва про можливий візит після православного Великодня.
Портал "Коментарі" вже писав, що останні повідомлення українських моніторингових спільнот від 7 квітня свідчать, що Росія може здійснити новий запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Проте, як наголошує експерт, ефективність цієї ракети без ядерної бойової частини є мінімальною.