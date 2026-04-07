logo

BTC/USD

68696

ETH/USD

2099.82

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война в Украине: у Путина удивили неожиданным заявлением о новых переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: у Путина удивили неожиданным заявлением о новых переговорах

Несмотря на перерыв в многосторонних дискуссиях, Москва продолжает использовать существующие каналы для обмена информацией с США.

7 апреля 2026, 17:20
Автор: Клименко Елена
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Кремле подтвердили, что контакты с Соединенными Штатами по ситуации в Украине продолжаются, даже несмотря на временную паузу в трехсторонних переговорах. По информации пресс-службы Владимира Путина, стороны якобы поддерживают обмен данными через существующие каналы.

Фото: из открытых источников

Пресссекретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время трехсторонний формат переговоров находится на паузе.

"Это связано с тем, что у американской стороны другие приоритетные вопросы", — пояснил он.

В то же время Песков подчеркнул, что полного прекращения контактов между Москвой и Вашингтоном не произошло.

Он добавил, что, несмотря на паузу в многосторонних переговорах, Москва продолжает обмен информацией с Вашингтоном через существующие каналы. По его словам, украинская сторона также поддерживает коммуникацию с США, позволяющую поддерживать связь между сторонами и отслеживать важные события.

В Кремле подчеркнули, что пока нет подтверждения организации встречи с участием американских представителей, таких как Стив Виткофф или Джаред Кушнер, с украинской стороной. В то же время Песков сообщил, что в Москве слышали заявления из Киева о возможном визите после православной Пасхи.

  • Ранее Кремль сообщал о прекращении трехсторонних мирных переговоров, однако помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что связь с Соединенными Штатами не прервана.

  • Портал "Комментарии" уже писал , что последние сообщения украинских мониторинговых сообществ от 7 апреля свидетельствуют, что Россия может осуществить новый запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Однако, как отмечает эксперт, эффективность этой ракеты без ядерной боевой части минимальна.



    Читайте Comments.ua в Google News
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Теги:

    Новости

    Все новости