В Кремле подтвердили, что контакты с Соединенными Штатами по ситуации в Украине продолжаются, даже несмотря на временную паузу в трехсторонних переговорах. По информации пресс-службы Владимира Путина, стороны якобы поддерживают обмен данными через существующие каналы.

Пресссекретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время трехсторонний формат переговоров находится на паузе.

"Это связано с тем, что у американской стороны другие приоритетные вопросы", — пояснил он.

В то же время Песков подчеркнул, что полного прекращения контактов между Москвой и Вашингтоном не произошло.

Он добавил, что, несмотря на паузу в многосторонних переговорах, Москва продолжает обмен информацией с Вашингтоном через существующие каналы. По его словам, украинская сторона также поддерживает коммуникацию с США, позволяющую поддерживать связь между сторонами и отслеживать важные события.

В Кремле подчеркнули, что пока нет подтверждения организации встречи с участием американских представителей, таких как Стив Виткофф или Джаред Кушнер, с украинской стороной. В то же время Песков сообщил, что в Москве слышали заявления из Киева о возможном визите после православной Пасхи.

Ранее Кремль сообщал о прекращении трехсторонних мирных переговоров, однако помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что связь с Соединенными Штатами не прервана.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние сообщения украинских мониторинговых сообществ от 7 апреля свидетельствуют, что Россия может осуществить новый запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Однако, как отмечает эксперт, эффективность этой ракеты без ядерной боевой части минимальна.