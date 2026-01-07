logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна в Україні у 2026 році: у ЗСУ попередили, що попереду найгірше
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Україні у 2026 році: у ЗСУ попередили, що попереду найгірше

Казарін переконаний: війна завершиться лише тоді, коли Володимир Путін усвідомить, що більше не здатен її продовжувати

7 січня 2026, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Журналіст та військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін поділився власним баченням щодо тривалості війни та реального стану справ на фронті. На його переконання, вирішальним фактором є не міжнародні очікування чи календарні дати, а внутрішнє рішення російського керівництва. Казарін вважає, що війна завершиться лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін усвідомить, що більше не здатен її продовжувати, оскільки вона руйнує основу всієї владної системи в Росії. Водночас за словами журналіста, нині таких передумов не спостерігається.

Війна в Україні у 2026 році: у ЗСУ попередили, що попереду найгірше

Фото: з відкритих джерел

"Однак зараз такого не відбувається. Ба більше, Путін не планує ставити війну на паузу. Найімовірніше, новий рік буде роком війни, як і 2025-й", — зазначив він. 

Казарін також звернув увагу на різницю у стратегічних розрахунках сторін. Якщо Україна сподівається на економічне виснаження Росії, то Кремль робить ставку на скорочення людського ресурсу ЗСУ. Ігнорування проблеми мобілізації, на його думку, може зіграти на користь ворога.

За інформацією аналітичного проєкту Deep State, протягом 2025 року Росія окупувала 4336 квадратних кілометрів української території. Втім, Казарін наголошує, що порівнювати ці втрати з площею столиці — помилково.

"Якщо подивитесь на карту України, то ви зрозумієте, що у нас країна не складається лише зі столиць. На добу ми втрачаємо близько до 10 квадратних кілометрів, але у людей досить хибне уявлення про масштаби того, що сьогодні відбувається на фронті", — пояснив військовослужбовець. 

Він підкреслив, що за рік Україна втратила приблизно 1% своєї території, і це важливо усвідомлювати, щоб уникнути панічних настроїв. Навіть у Донецькій області, де бої є найважчими, під контролем України залишається близько 20%.

"Навіть якщо темпи просування росіян будуть такі самі, як у 2025 році, на захоплення залишків Донецької області у Росії піде два роки. Позбувайтесь ілюзії, що ця війна закінчиться за місяць, два чи пів року. Ми біжимо марафон, і чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще", — наголосив Казарін. 

Портал "Коментарі" раніше писав, що президент США Дональд Трамп будує свою зовнішню політику, спираючись здебільшого на особисту довіру до світових лідерів, таких як Володимир Путін і Сі Цзіньпін.  



Джерело: https://24tv.ua/pavlo-kaazarin-pripustiv-koli-mozhe-zakinchitisya-viyna-gotoviy_n2984157
