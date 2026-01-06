logo_ukra

Трамп зробить з себе жертву: стало відомо, як президент США "здасть" Україну Путіну

Слова Трампа можуть виглядати дивно, але насправді вони продумані і стратегічно виважені

6 січня 2026, 16:15
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп будує свою зовнішню політику, спираючись здебільшого на особисту довіру до світових лідерів, таких як Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Проте, як зазначає експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко у коментарі для Главреду, Трамп завжди залишає за собою можливість швидко відступити, якщо домовленості не виправдають очікувань. У такому випадку політик може позиціонувати себе як "жертву обману".

Жовтенко наголошує, що Трамп демонструє нетиповий підхід до міжнародних загроз. Наприклад, під час китайських військових навчань біля Тайваню Трамп заявив, що не хвилюється, бо Сі Цзіньпін особисто запевнив його, що нападу не буде. Подібну логіку Трамп застосовує і у відносинах із Путіним.

"Суть підходу Трампа дуже проста: він довіряє безпосередньо тим, з ким спілкується. Водночас він завжди залишає для себе вихідний шлях. Якщо щось піде не так, він може заявити: вони мене обманули. Я їм довіряв, намагався діяти чесно, а вони мене підвели", — пояснює Жовтенко.

Експерт також звертає увагу на стратегічний характер публічних виступів Трампа. Постійно підкреслюючи, що певні обіцянки він отримав від Путіна або Сі Цзіньпіна, президент США готує собі легкий шлях для відступу. Це дозволяє йому залишатися "у виграші" навіть у разі провалу переговорів.

"Це дуже маніпулятивна логіка, за якою Трамп у підсумку може виставити себе жертвою обману. Варто зазначити, що подібним чином діє й Путін, коли говорить, що Росію нібито змусили почати війну проти України. Тому Трамп у будь-який момент може "дати задню", — підкреслює Жовтенко. 

Як вже писали "Коментарі", 6 січня у Франції проходить  зустріч "Коаліції охочих", участь у якій підтвердив новий голова Офісу президента України Кирило Буданов. Журналісти Суспільного помітили його прибуття до Єлисейського палацу разом з українською делегацією. Крім Буданова, до складу делегації увійшов очільник Генштабу Гнатов, який ще вчора мав низку двосторонніх зустрічей у Парижі, присвячених військовій співпраці.



Джерело: https://glavred.net/war/tramp-mozhet-vystavit-sebya-zhertvoy-obmana-putina-raskryt-plan-prezidenta-ssha-10729898.html
