Трамп сделает из себя жертву: стало известно, как президент США "сдаст" Украину Путину

Президент США Дональд Трамп строит свою внешнюю политику, опираясь в основном на личное доверие к мировым лидерам, таким как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Однако, как отмечает эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в комментарии Главреду, Трамп всегда оставляет за собой возможность быстро отступить, если договоренности не оправдают ожиданий. В таком случае политик может позиционировать себя как жертву обмана.

Фото: из открытых источников

Жовтенко отмечает, что Трамп демонстрирует нетипичный подход к международным угрозам. Например, во время китайских военных учений у Тайваня Трамп заявил, что не волнуется, потому что Си Цзиньпин лично заверил его, что нападения не будет. Подобную логику Трамп применяет и в отношениях с Путиным.

"Суть подхода Трампа очень проста: он доверяет непосредственно тем, с кем общается. В то же время, он всегда оставляет для себя выходной путь. Если что-то пойдет не так, он может заявить: они меня обманули. Я им доверял, пытался действовать честно, а они меня подвели", — объясняет Жовтенко.

Эксперт также обращает внимание на стратегический характер публичных выступлений Трампа. Постоянно подчеркивая, что определенные обещания он получил от Путина или Си Цзиньпина, президент США готовит легкий путь для отступления. Это позволяет ему оставаться "в выигрыше" даже в случае провала переговоров.

"Это очень манипулятивная логика, по которой Трамп в итоге может выставить себя жертвой обмана. Стоит отметить, что подобным образом действует и Путин, когда говорит, что Россию якобы вынудили начать войну против Украины. Поэтому Трамп в любой момент может "дать заднюю", — подчеркивает Жовтенко.

Как уже писали "Комментарии", 6 января во Франции проходит встреча "Коалиции желающих", участие в которой подтвердил новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Журналисты Общественного заметили его прибытие в Елисейский дворец вместе с украинской делегацией. Кроме Буданова, в состав делегации вошел глава Генштаба Гнатов, еще вчера имевший ряд двусторонних встреч в Париже, посвященных военному сотрудничеству.