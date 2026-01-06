6 січня у Франції проходить зустріч "Коаліції охочих", участь у якій підтвердив новий голова Офісу президента України Кирило Буданов. Журналісти Суспільного помітили його прибуття до Єлисейського палацу разом з українською делегацією. Крім Буданова, до складу делегації увійшов очільник Генштабу Гнатов, який ще вчора мав низку двосторонніх зустрічей у Парижі, присвячених військовій співпраці.

Фото: з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський також планував особисто взяти участь у засіданні коаліції охочих. Журналісти звернулися до Буданова з питанням про його пріоритети на новій посаді, на що він коротко відповів: "Скоро побачите".

Особливу увагу привернув шеврон ГУР, який було помітно на рукаві Буданова. Це перший візит новопризначеного керівника ОП у Францію після вступу на посаду.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що Буданов зможе знайти спільну мову з американськими представниками на переговорах — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. На думку експерта, новий керівник ОП більше зосереджений на досягненні конкретних результатів переговорів, на відміну від попереднього очільника Єрмака, який частіше концентрувався на власній ролі у процесі.

Зазначається, що Буданов має давні контакти з американською стороною, що робить його включення до переговорної команди частиною стратегічної перебудови українського переговорного процесу. Це призначення дозволяє Україні зміцнити свої позиції на міжнародних переговорах та підвищити ефективність комунікації з ключовими партнерами.

Портал "Коментарі" вже писав, що міжнародна спільнота має реальні можливості змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Генерал армії та колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж впевнений, що для цього потрібно всього кілька важливих кроків.