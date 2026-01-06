Буданов по прибытии в Париж на переговоры поразил заявлением: что произошло

6 января во Франции проходит встреча "Коалиции желающих", участие в которой подтвердил новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Журналисты Общественного заметили его прибытие в Елисейский дворец вместе с украинской делегацией. Кроме Буданова, в состав делегации вошел глава Генштаба Гнатов, еще вчера имевший ряд двусторонних встреч в Париже, посвященных военному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский тоже планировал лично принять участие в заседании коалиции желающих. Журналисты обратились к Буданову с вопросом о его приоритетах в новой должности, на что он коротко ответил: "Скоро увидите".

Особое внимание привлек шеврон ГУР, заметный на рукаве Буданова. Это первый визит новоназначенного руководителя ОП во Францию после вступления в должность.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что Буданов сможет найти общий язык с американскими представителями на переговорах Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По мнению эксперта, новый руководитель ОП больше сосредоточен на достижении конкретных результатов переговоров, в отличие от предыдущего главы Ермака, чаще концентрировавшегося на собственной роли в процессе.

Отмечается, что у Буданова давние контакты с американской стороной, что делает его включение в переговорную команду частью стратегической перестройки украинского переговорного процесса. Это предназначение позволяет Украине укрепить свои позиции на международных переговорах и повысить эффективность коммуникации с ключевыми партнерами.

