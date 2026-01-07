Война в Украине в 2026 году: в ВСУ предупредили, что впереди хуже всего

Журналист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин поделился собственным видением продолжительности войны и реального положения дел на фронте. По его убеждению, решающим фактором не международные ожидания или календарные даты, а внутреннее решение российского руководства. Казарин считает, что война завершится только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин осознает, что больше не способен ее продолжать, поскольку она разрушает основу всей системы власти в России. В то же время, по словам журналиста, сейчас таких предпосылок не наблюдается.

Фото: из открытых источников

"Однако сейчас такого не происходит. Более того, Путин не планирует ставить войну на паузу. Скорее всего, новый год будет годом войны, как и 2025-й", — отметил он.

Казарин также обратил внимание на разницу в стратегических расчетах сторон. Если Украина надеется на экономическое истощение России, Кремль делает ставку на сокращение человеческого ресурса ВСУ. Игнорирование проблемы мобилизации, по его мнению, может сыграть в пользу неприятеля.

По информации аналитического проекта Deep State, в 2025 году Россия оккупировала 4336 квадратных километров украинской территории. Впрочем, Казарин подчеркивает, что сравнивать эти потери с площадью столицы ошибочно.

"Если посмотрите на карту Украины, то вы поймете, что у нас страна не состоит только из столиц. В сутки мы теряем около 10 квадратных километров, но у людей достаточно заблуждение о масштабах того, что сегодня происходит на фронте", — пояснил военнослужащий.

Он подчеркнул, что за год Украина потеряла около 1% своей территории, и это важно осознавать, чтобы избежать панических настроений. Даже в Донецкой области, где бои самые тяжелые, под контролем Украины остается около 20%.

"Даже если темпы продвижения россиян будут такие же, как в 2025 году, на захват остатков Донецкой области в России уйдет два года. Избавляйтесь от иллюзии, что эта война закончится через месяц, два или пол года. Мы бежим марафон, и чем раньше мы это поймем, тем лучше", — подчеркнул Казарин.

