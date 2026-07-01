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Війна в Україні точно надовго: Мерц озвучив відчайдушний ультиматум союзникам Києва

Мерц висловив сподівання, що російська влада зробить відповідні висновки та погодиться на переговори щодо припинення вогню

1 липня 2026, 15:50
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Клименко Елена

Німеччина планує винести на розгляд союзників по НАТО пропозицію щодо посилення фінансової підтримки України. Ініціативу мають обговорити під час саміту Альянсу, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі. Як повідомляє ntv, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські країни повинні взяти на себе додаткові зобов'язання для допомоги Києву.

Війна в Україні точно надовго: Мерц озвучив відчайдушний ультиматум союзникам Києва

Фото: з відкритих джерел

"Німецький уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов’язання перед Києвом", – наголосив Мерц. 

Канцлер також висловив сподівання, що Москва належним чином відреагує на посилення підтримки України та буде готова перейти до переговорного процесу щодо припинення бойових дій.

"Ми не відступимо від нашої підтримки України", – підкреслив глава німецького уряду. 

За словами Мерца, подальший розвиток ситуації значною мірою залежить від позиції російського керівництва. Він зазначив, що саме президент РФ Володимир Путін має ухвалити рішення, яке визначить, чи з'явиться можливість для переговорів про припинення вогню та завершення війни.

Саміт НАТО пройде 7–8 липня в президентському комплексі Бештепе в Анкарі. Очікується, що під час заходу лідери держав-членів Альянсу обговорять питання безпеки, подальшу підтримку України та інші актуальні виклики. Крім того, не виключається можливість проведення окремої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Портал "Коментарі" вже писав, що після переговорів у Москві самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив візит до Китаю, де провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. На думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, ця поїздка могла бути пов'язана зі спробою Кремля заручитися додатковою підтримкою Пекіна на тлі війни проти України.



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