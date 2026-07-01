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Путін пішов на це через відчай: названо приголомшливу причину візиту Лукашенка до Пекіну

Попри заяви про стратегічне партнерство, прямі переговори між Росією та Китаєм поки не приносять Кремлю очікуваних практичних результатів

1 липня 2026, 15:30
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Клименко Елена

Після переговорів у Москві самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив візит до Китаю, де провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. На думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, ця поїздка могла бути пов'язана зі спробою Кремля заручитися додатковою підтримкою Пекіна на тлі війни проти України.

Путін пішов на це через відчай: названо приголомшливу причину візиту Лукашенка до Пекіну

Фото: з відкритих джерел

За його словами, поява Лукашенка в Китаї одразу після переговорів із Володимиром Путіним навряд чи є випадковим збігом. Огризко припускає, що Росія могла використати білоруського лідера як посередника для контактів із китайською владою.

Ексглава МЗС звернув увагу, що попри численні заяви Москви та Пекіна про стратегічне партнерство, Кремль поки не отримує від Китаю тієї підтримки, на яку розраховує. Саме тому, на його думку, Путін міг вдатися до такого дипломатичного кроку.

"Скоріше за все, Путін вже просто з відчаю направляє Лукашенка до Пекіну, щоб той там вимолював ту саму допомогу", — сказав Огризко. 

Водночас дипломат сумнівається, що така місія може принести Росії бажаний результат. Він наголосив, що китайське керівництво добре усвідомлює ризики відкритої підтримки Москви та навряд чи піде на кроки, які можуть призвести до міжнародних наслідків для Пекіна.

"Китай не настільки недосвідчений, щоб думати про те, що зараз можна активно включитися в цю війну, відкрито допомагати Росії. Китаю це не потрібно", — наголосив колишній міністр. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що якщо Росія протягом півтора-двох тижнів не здійснює масштабних ракетних ударів по Україні, це може свідчити про накопичення запасів озброєння для чергової комбінованої атаки. Таку думку в коментарі УНІАН висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, коментуючи повідомлення моніторингового каналу "єРадар" про можливий масований обстріл найближчими днями.



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Джерело: https://24tv.ua/geopolitics/lukashenko-poyihav-do-kitayu-chomu-dlya-putina-shhe-shans-poryatunok_n3097843
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