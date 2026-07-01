Нова масована атака РФ буде скоро: українців насторожили страшним прогнозом про наслідки

Якщо Росія протягом півтора-двох тижнів не здійснює масштабних ракетних ударів по Україні, це може свідчити про накопичення запасів озброєння для чергової комбінованої атаки. Таку думку в коментарі УНІАН висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, коментуючи повідомлення моніторингового каналу "єРадар" про можливий масований обстріл найближчими днями.

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За словами експерта, останнім часом Росія продовжує застосовувати комбіновані удари із використанням ракет і безпілотників, а однією з головних цілей таких атак залишається Київ. Він припустив, що це може бути реакцією Кремля на українські удари по території РФ, хоча не виключив існування й інших причин.

"Росіяни продовжують завдавати по нас масовані ракетно-дронові удари. Останнім часом під ці удари потрапляє Київ. Можна розглядати це як їхню відповідь на наші удари по Москві, хоча там може бути інша причина", — зазначив Гетьман.

Водночас він звернув увагу, що Україна завдала ударів по низці важливих російських об'єктів, які мають значення для підготовки ракетних атак. Крім того, за словами Гетьмана, у Білорусі припинили роботу ретрансляційні станції, які використовувалися для навігації російських дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Експерт припускає, що після відновлення або заміни пошкоджених елементів цієї інфраструктури Росія може знову перейти до масштабних атак.

"Тому чи очікувати масованого ракетного удару: відремонтували, налагодили — очікувати, вочевидь, треба", — сказав він, водночас закликавши українців орієнтуватися насамперед на офіційні повідомлення державних органів.

Портал "Коментарі" раніше писав, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що для повернення українських біженців додому необхідно запровадити нові механізми фінансової підтримки. На його думку, Європейський Союз міг би спрямовувати кошти українцям, які перебувають під тимчасовим захистом, щоб вони мали можливість придбати житло в Україні після повернення.