Новая массированная атака РФ будет скоро: украинцев насторожили страшным прогнозом о последствиях

Если Россия в течение полутора-двух недель не совершает масштабных ракетных ударов по Украине, это может свидетельствовать о накоплении запасов вооружения для очередной комбинированной атаки. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, комментируя сообщение мониторингового канала "еРадар" о возможном массированном обстреле в ближайшие дни.

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По словам эксперта, в последнее время Россия продолжает использовать комбинированные удары с использованием ракет и беспилотников, а одной из главных целей таких атак остается Киев. Он предположил, что это может стать реакцией Кремля на украинские удары по территории РФ, хотя не исключил существования и других причин.

"Россияне продолжают наносить по нам массированные ракетно-дроновые удары. В последнее время под эти удары попадает Киев. Можно рассматривать это как их ответ на наши удары по Москве, хотя там может быть другая причина", — отметил Гетьман.

В то же время он обратил внимание, что Украина нанесла удары по ряду важных российских объектов, имеющих значение для подготовки ракетных атак. Кроме того, по словам Гетьмана, в Беларуси прекратили работу ретрансляционные станции, которые использовались для навигации российских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Эксперт предполагает, что после восстановления или замены поврежденных элементов этой инфраструктуры Россия может снова перейти к масштабным атакам.

"Поэтому ожидать ли массированного ракетного удара: отремонтировали, наладили — ожидать, очевидно, надо", — сказал он, в то же время призвав украинцев ориентироваться прежде всего на официальные сообщения государственных органов.

Портал "Комментарии" ранее писал , что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что для возвращения украинских беженцев домой необходимо ввести новые механизмы финансовой поддержки. По его мнению, Европейский Союз мог бы направлять средства украинцам, которые находятся под временной защитой, чтобы они имели возможность приобрести жилье в Украине по возвращении.