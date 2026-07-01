Путин пошел на это из-за отчаяния: названа потрясающая причина визита Лукашенко в Пекин

После переговоров в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Китай, где провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, эта поездка могла быть связана с попыткой Кремля заручиться дополнительной поддержкой Пекина на фоне войны против Украины.

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По его словам, появление Лукашенко в Китае сразу после переговоров с Владимиром Путиным вряд ли случайное совпадение. Огрызко предполагает, что Россия могла использовать белорусского лидера в качестве посредника для контактов с китайскими властями.

Эксглава МИД обратил внимание, что, несмотря на многочисленные заявления Москвы и Пекина о стратегическом партнерстве, Кремль пока не получает от Китая той поддержки, на которую рассчитывает. Именно поэтому, по его мнению, Путин мог предпринять такой дипломатический шаг.

"Скорее всего, Путин уже просто от отчаяния направляет Лукашенко в Пекин, чтобы тот там вымаливал ту же помощь", — сказал Огрызко.

В то же время, дипломат сомневается, что такая миссия может принести России желаемый результат. Он подчеркнул, что китайское руководство хорошо осознает риски открытой поддержки Москвы и вряд ли пойдет на шаги, которые могут привести к международным последствиям для Пекина.

"Китай не столь неопытен, чтобы думать о том, что сейчас можно активно включиться в эту войну, открыто помогать России. Китаю это не нужно", — подчеркнул бывший министр.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что если Россия в течение полутора-двух недель не совершает масштабных ракетных ударов по Украине, это может свидетельствовать о накоплении запасов вооружения для очередной комбинированной атаки. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, комментируя сообщение мониторингового канала "еРадар" о возможном массированном обстреле в ближайшие дни.