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Война в Украине точно надолго: Мерц озвучил отчаянный ультиматум союзникам Киева

Мерц выразил надежду, что российские власти сделают соответствующие выводы и согласятся на переговоры по прекращению огня.

1 июля 2026, 15:50
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Клименко Елена

Германия планирует вынести на рассмотрение союзников по НАТО предложение по усилению финансовой поддержки Украины. Инициативу предстоит обсудить во время саммита Альянса, который состоится 7–8 июля в Анкаре. Как сообщает ntv, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны должны взять на себя дополнительные обязательства по помощи Киеву.

Война в Украине точно надолго: Мерц озвучил отчаянный ультиматум союзникам Киева

Фото: из открытых источников

"Немецкое правительство предлагает, чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя новые финансовые обязательства перед Киевом", — подчеркнул Мерц.

Канцлер также выразил надежду, что Москва должным образом отреагирует на усиление поддержки Украины и готова перейти к переговорному процессу по прекращению боевых действий.

"Мы не отступим от нашей поддержки Украины", — подчеркнул глава немецкого правительства.

По словам Мерца, дальнейшее развитие ситуации в значительной степени зависит от позиции российского руководства. Он отметил, что именно президент РФ Владимир Путин должен принять решение, которое определит, появится ли возможность переговоров о прекращении огня и завершении войны.

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в президентском комплексе Бештепе в Анкаре. Ожидается, что в ходе мероприятия лидеры государств-членов Альянса обсудят вопросы безопасности, дальнейшую поддержку Украины и другие актуальные вызовы. Кроме того, не исключается возможность проведения отдельной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Портал "Комментарии" уже писал, что после переговоров в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Китай, где провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, эта поездка могла быть связана с попыткой Кремля заручиться дополнительной поддержкой Пекина на фоне войны против Украины.



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