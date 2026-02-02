Війна в Україні: стало відомо, скільки насправді громадян готові терпіти труднощі

Нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що більшість українців готові продовжувати опір, незважаючи на війну та її наслідки. Так, 65% респондентів заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно для досягнення прийнятного результату. Водночас 17% опитаних обмежили свою готовність декількома місяцями або півроком. Загалом громадські настрої залишаються стабільними, без суттєвих змін протягом останніх місяців.

Фото: з відкритих джерел

За даними КМІС, ще у вересні 2025 року та грудні того ж року показник готовності українців до тривалого протистояння був приблизно на тому ж рівні — 62%. Це свідчить про високу стійкість населення, незважаючи на постійні обстріли та спроби РФ спровокувати гуманітарну кризу.

Стабільна готовність до опору фіксується у всіх регіонах країни. Найбільше респондентів, налаштованих "терпіти стільки, скільки потрібно", зафіксовано в Києві — 72%. У Західній Україні цей показник становить 66%, у Центральній та Північній частинах — 64%, на Півдні — також 64%, а на Сході — 58%.

Тих, хто не готовий терпіти війну тривалий час, соціологи запитували про причини. Найчастіше вони згадували загибель близьких і військових, страх за життя — 29%, обстріли та руйнування — 17%, економічні труднощі — 17%, перебої з електро- та теплопостачанням — 15%, психологічну втому — 10%. Перерахувавши ці дані на все доросле населення, лише 5% громадян не готові терпіти війну через проблеми з комунікаціями.

Як вже писали "Коментарі", війська Російської Федерації продовжують окремі спроби просування на Сумському напрямку, проте масштабних штурмів для захоплення українських територій наразі не фіксується. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.