Война в Украине: стало известно, сколько на самом деле граждан готовы испытывать трудности

Недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что большинство украинцев готовы продолжать сопротивление, несмотря на войну и ее последствия. Так, 65% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения приемлемого результата. В то же время, 17% опрошенных ограничили свою готовность несколькими месяцами или полугодом. В общем, общественные настроения остаются стабильными, без существенных изменений в течение последних месяцев.

По данным КМИС, еще в сентябре 2025 и декабре того же года показатель готовности украинцев к длительному противостоянию был примерно на том же уровне — 62%. Это свидетельствует о высокой устойчивости населения, несмотря на постоянные обстрелы и попытки РФ спровоцировать гуманитарный кризис.

Стабильная готовность к сопротивлению фиксируется во всех регионах страны. Больше всего респондентов, настроенных "терпеть столько, сколько нужно", зафиксировано в Киеве — 72%. В Западной Украине этот показатель составляет 66%, в Центральной и Северной частях – 64%, на Юге – также 64%, а на Востоке – 58%.

Тех, кто не готов терпеть войну длительное время, социологи спрашивали о причинах. Чаще всего они упоминали гибель близких и военных, страх при жизни — 29%, обстрелы и разрушения — 17%, экономические трудности — 17%, перебои с электро- и теплоснабжением — 15%, психологическая усталость — 10%. Перечислив эти данные на все взрослое население, только 5% граждан не готовы терпеть войну из-за проблем с коммуникациями.

