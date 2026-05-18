Війна в Україні: розвідка Естонії розповіла, чому Путін стоїть перед складним вибором

У російського диктатора Володимира Путіна залишається дедалі менше вигідних сценаріїв у війні проти України. Російська армія не здатна досягти вирішального прориву на фронті, а західні санкції продовжують виснажувати фінансові та військові ресурси країни. Про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, повідомляє Reuters.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія вже стикається із серйозним браком людського ресурсу. Втрати на фронті перевищують темпи набору нових військовослужбовців, а проведення загальної мобілізації може стати вкрай небезпечним кроком для Кремля.

"Деякі люди на вищих рівнях влади в Росії розуміють, що у них велика проблема", — зазначив Розін.

Він додав, що санкції проти російського фінансового сектора завдають Москві "дуже й дуже болючого удару", а обмеження на експорт нафти суттєво скорочують доходи бюджету.

За оцінкою естонської розвідки, Кремль опинився перед складним вибором: продовжувати затяжну війну ціною подальшого виснаження ресурсів або на вкрай непопулярні рішення всередині країни. При цьому в Європі не вбачають ознак того, що Москва готова відмовитися від своїх цілей.

Один із європейських розвідників, який побажав залишитися анонімним, наголосив, що Росія не демонструє намірів пом'якшувати плани щодо захоплення українських територій, зокрема Донбасу. Більше того, Москва, за його словами, не поспішає завершувати конфлікт і продовжує розраховувати на війну на виснаження.

Розін також попередив, що навіть після завершення активних бойових дій Росія збереже значну військову присутність біля кордонів України та країн НАТО.

На його думку, Кремль продовжить курс на посилення армії та спроби досягти військового домінування в регіоні — "від Арктики до Чорного моря".

У розвідці Естонії вважають, що поки Путін залишається при владі, Росія не відмовиться від спроб підкорити Україну та зберегти постійний тиск на Захід.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світова начинка для війни: розвідка розкрила "міжнародний" склад російського дрону "Клин".