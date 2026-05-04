Глобальная начинка для войны: разведка раскрыла «интернациональный» состав российского дрона «Клин»

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о новом российском беспилотнике "Клин", который, как выяснилось, создан с использованием компонентов из сразу нескольких стран – от Китая до США и Южной Кореи. По информации ГУР, аппарат разрабатывается российской компанией "Робоавиа" и уже рассматривается как часть расширяющейся линейки ударных систем.

Дрон-камикадзе "Клин". Фото: из открытых источников

Дрон выполнен по схеме "дельта-крыло" с фюзеляжем длиной около 1,6 метра и размахом крыла до 1,9 метра. Он оснащён китайским бесколлекторным двигателем и питается от облегчённых аккумуляторов, что позволяет достигать высокой манёвренности и скорости. По заявленным характеристикам, при атаке "Клин" способен разгоняться до 300 км/ч.

Ключевой особенностью беспилотника стала система машинного зрения, позволяющая автоматически находить и сопровождать цель без постоянного участия оператора. В её основе – вычислительный модуль американского производства, ранее применявшийся и в других российских дронах. Это подтверждает тенденцию к наращиванию автономности ударных систем.

Среди выявленных компонентов – полётный контроллер австралийского производства, китайские навигационные и радиомодули, а также элементы электроники из США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи. Таким образом, несмотря на санкции, Россия продолжает интегрировать иностранные технологии в своё вооружение.

"Клин" способен нести боевую часть массой до 5 килограммов, как кумулятивную, так и фугасную. Конструкция дрона позволяет корректировать траекторию на разных этапах атаки, что повышает точность поражения.

По данным украинской разведки, разрабатываются сразу несколько версий беспилотника – для применения на суше и на море. В морской модификации используется радиолокационный датчик подрыва, тогда как наземная версия оснащается лидаром.

ГУР также представило интерактивную 3D-модель "Клина" и детальный разбор его компонентов. Аналитики продолжают изучение новых образцов российского вооружения, указывая на растущую роль глобальных технологий в современных конфликтах.

