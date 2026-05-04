Глобальна начинка для війни: розвідка розкрила «міжнародний» склад російського дрону «Клин»

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про нового російського безпілотника "Клин", який, як з'ясувалося, створено з використанням компонентів з кількох країн – від Китаю до США та Південної Кореї. За інформацією ГУР, апарат розробляється російською компанією "Робоавіа" і вже розглядається як частина лінійки ударних систем, що розширюється.

Дрон-камікадзе "Клин". Фото: із відкритих джерел

Дрон виконаний за схемою "дельта-крило" з фюзеляжем завдовжки близько 1,6 метра та розмахом крила до 1,9 метра. Він оснащений китайським безколекторним двигуном і живиться від полегшених акумуляторів, що дозволяє досягати високої маневреності та швидкості. За заявленими характеристиками, під час атаки "Клин" здатний розганятися до 300 км/год.

Ключовою особливістю безпілотника стала система машинного зору, що дозволяє автоматично знаходити та супроводжувати ціль без постійної участі оператора. У її основі — обчислювальний модуль американського виробництва, який раніше застосовувався і в інших російських дронах. Це підтверджує тенденцію до збільшення автономності ударних систем.

Серед виявлених компонентів – польотний контролер австралійського виробництва, китайські навігаційні та радіомодулі, а також елементи електроніки зі США, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї. Таким чином, незважаючи на санкції, Росія продовжує інтегрувати іноземні технології у своє озброєння.

"Клин" здатний нести бойову частину масою до 5 кілограмів, як кумулятивну, так і фугасну. Конструкція дрону дозволяє коригувати траєкторію на різних етапах атаки, що підвищує точність ураження.

За даними української розвідки, розробляються одразу кілька версій безпілотника – для застосування на суші та на морі. У морській модифікації використовується датчик радіолокації підриву, тоді як наземна версія оснащується лідером.

ГУР також представило інтерактивну 3D-модель "Клина" та детальний розбір його компонентів. Аналітики продовжують вивчення нових зразків російського озброєння, вказуючи на зростаючу роль глобальних технологій у сучасних конфліктах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ГУР: РФ планує масову мобілізацію.



