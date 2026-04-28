Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о масштабных планах России по привлечению иностранцев к участию в войне против Украины в 2026 году.

Массовая мобилизация России

По данным проекта Хочу жить, речь идет, по меньшей мере, о 18,5 тысячах человек, а в целом — о десятках тысяч потенциально мобилизованных.

В рамках подготовки Россия уже провела масштабную проверку иностранцев по всем федеральным округам. Под учет попали мужчины от 18 до 60 лет. К этой работе привлекали структуры Генштаба ВС РФ и подразделения МВД, отвечающие за миграционный учет.

Военным коматам установлены конкретные показатели — привлечь к войне от 0,5 до 3,5% иностранцев в каждом регионе. Для этого функционирует не менее 97 пунктов отбора по контракту.

Наибольшее количество таких центров сосредоточено в центральном военном округе – 30. В московском и южном округах действует по 21 пункту, в восточном – 14, меньше всего – в ленинградском, где работает 11.

Основное внимание уделяется гражданам стран Центральной Азии, в частности Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану. В то же время, вербовка ведется и за пределами России — в странах Азии и Африки, в частности в Бангладеш, Чаде, Судане и Бурунди.

Кроме официальных пунктов набора, активно работают подконтрольные спецслужбам структуры, среди которых "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток" и другие.

По данным разведки, иностранцев привлекают не только обещаниями выплат или гражданства, но и из-за давления. В частности, используются проблемы с документами, окончание виз или угроза депортации.

В некоторых случаях людям предлагают фактический выбор между уголовным преследованием с возможным тюремным заключением до 8 лет и подписанием контракта для участия в войне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская Федерация после ударов ВСУ по военным авиабазам изменила тактику и начала размещать боевую авиацию на гражданских аэродромах.