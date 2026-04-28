ГУР: РФ планирует массовую мобилизацию

Ткачова Марія
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о масштабных планах России по привлечению иностранцев к участию в войне против Украины в 2026 году.
Массовая мобилизация России
По данным проекта Хочу жить, речь идет, по меньшей мере, о 18,5 тысячах человек, а в целом — о десятках тысяч потенциально мобилизованных.
В рамках подготовки Россия уже провела масштабную проверку иностранцев по всем федеральным округам. Под учет попали мужчины от 18 до 60 лет. К этой работе привлекали структуры Генштаба ВС РФ и подразделения МВД, отвечающие за миграционный учет.
Военным коматам установлены конкретные показатели — привлечь к войне от 0,5 до 3,5% иностранцев в каждом регионе. Для этого функционирует не менее 97 пунктов отбора по контракту.
Наибольшее количество таких центров сосредоточено в центральном военном округе – 30. В московском и южном округах действует по 21 пункту, в восточном – 14, меньше всего – в ленинградском, где работает 11.
Основное внимание уделяется гражданам стран Центральной Азии, в частности Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану. В то же время, вербовка ведется и за пределами России — в странах Азии и Африки, в частности в Бангладеш, Чаде, Судане и Бурунди.
Кроме официальных пунктов набора, активно работают подконтрольные спецслужбам структуры, среди которых "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток" и другие.
По данным разведки, иностранцев привлекают не только обещаниями выплат или гражданства, но и из-за давления. В частности, используются проблемы с документами, окончание виз или угроза депортации.
В некоторых случаях людям предлагают фактический выбор между уголовным преследованием с возможным тюремным заключением до 8 лет и подписанием контракта для участия в войне.