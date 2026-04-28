Це вже занадто: де ховає авіацію рф

Російська Федерація після ударів ЗСУ по військових авіабазах змінила тактику і почала розміщувати бойову авіацію на цивільних аеродромах.

РФ ховає авіацію серед цивільних: нові дані супутників

Про це свідчать супутникові знімки компаній Maxar Technologies та SkySat, які проаналізувало видання NV.

За даними аналізу, військові літаки РФ були зафіксовані щонайменше на п’яти цивільних летовищах.

Зокрема, у аеропорт Жуковський виявили стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95 та Ту-22М3, які регулярно здійснюють переміщення і польоти.

У аеропорт Петрозаводськ зафіксовано значну кількість винищувачів і бомбардувальників типу “Су” та “МіГ”, які діють паралельно з цивільними рейсами.

Також військову авіацію помітили в аеропорт Анапа, де базуються літаки Су-30, Су-34 та Су-24.

У аеропорт Мінеральні Води виявили навчально-військові літаки Ту-134УБЛ, що використовуються для підготовки екіпажів.

Крім того, у аеропорт Нижній Новгород зафіксовано транспортні літаки Іл-76 та Ан-124 “Руслан”, які забезпечують військову логістику.

Водночас усі ці аеропорти продовжують обслуговувати цивільні рейси, що, за оцінками експертів, може свідчити про використання цивільної інфраструктури як прикриття для військових об’єктів.

