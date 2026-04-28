Право на зброю: вражаюча позиція Богдана Кротевича
Право на зброю: вражаюча позиція Богдана Кротевича

Військовий Богдан Кротевич висловився за врегулювання права на цивільну зброю, наголосивши на відповідальності та жорсткому відборі

28 квітня 2026, 17:36
Ткачова Марія

Український військовий Богдан Кротевич висловився щодо права громадян на самозахист і доступу до цивільної зброї.

Богдан Кротевич про самозахист

За його словами, питання легалізації короткоствольної зброї потребує чіткого законодавчого врегулювання, а сам доступ до неї не може бути масовим.

Він наголосив, що отримати зброю мають право лише ті громадяни, які пройдуть повний цикл перевірок і підготовки. Такий підхід, на його думку, дозволить поєднати право на захист із безпекою суспільства.

Кротевич також зазначив, що носіння зброї — це не лише про особисту безпеку, а й про відповідальність за інших. У випадках прямої загрози життю цивільних, зокрема дітей або жінок, він вважає виправданим її застосування.

Водночас військовий підкреслив, що мова не йде про вільний доступ до зброї для всіх охочих, а лише про контрольовану систему, де ключову роль відіграє підготовка та перевірка.

На його думку, в українському суспільстві є люди з високим відчуттям справедливості, які готові нести відповідальність за свої дії, однак це питання має бути врегульоване на державному рівні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що оператори безпілотників батальйону Black Sky бригади Спартан уразили вантажівку з російськими військовими в районі населеного пункту Піски, що поблизу окупованого Донецька.
За даними військових, удар було завдано за допомогою дрона-камікадзе. Зазначається, що це не перша операція підрозділу в тилу противника. Українські оператори регулярно здійснюють подібні вильоти, завдаючи втрат живій силі та техніці окупантів. У підрозділі підкреслюють, що такі дії спрямовані на послаблення можливостей ворога на фронті.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DXooZu_iGjw/?igsh=Y3JndmRraTh4YWNy
