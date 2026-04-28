Право на зброю: вражаюча позиція Богдана Кротевича

Український військовий Богдан Кротевич висловився щодо права громадян на самозахист і доступу до цивільної зброї.

Богдан Кротевич про самозахист

За його словами, питання легалізації короткоствольної зброї потребує чіткого законодавчого врегулювання, а сам доступ до неї не може бути масовим.

Він наголосив, що отримати зброю мають право лише ті громадяни, які пройдуть повний цикл перевірок і підготовки. Такий підхід, на його думку, дозволить поєднати право на захист із безпекою суспільства.

Кротевич також зазначив, що носіння зброї — це не лише про особисту безпеку, а й про відповідальність за інших. У випадках прямої загрози життю цивільних, зокрема дітей або жінок, він вважає виправданим її застосування.

Водночас військовий підкреслив, що мова не йде про вільний доступ до зброї для всіх охочих, а лише про контрольовану систему, де ключову роль відіграє підготовка та перевірка.

На його думку, в українському суспільстві є люди з високим відчуттям справедливості, які готові нести відповідальність за свої дії, однак це питання має бути врегульоване на державному рівні.

