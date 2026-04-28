Право на оружие: впечатляющая позиция Богдана Кротевича

Ткачова Марія
Украинский военный Богдан Кротевич высказался по поводу права граждан на самозащиту и доступа к гражданскому оружию.
Богдан Кротевич о самозащите
По его словам, вопрос легализации короткоствольного оружия нуждается в четком законодательном урегулировании, а сам доступ к нему не может быть массовым.
Он отметил, что получить оружие имеют право только граждане, которые пройдут полный цикл проверок и подготовки. Такой подход позволит совместить право на защиту с безопасностью общества.
Кротевич также отметил, что ношение оружия — это не только личная безопасность, но и ответственность за других. В случаях прямой угрозы жизни гражданских, в том числе детей или женщин, он считает оправданным ее применение.
В то же время, военный подчеркнул, что речь не идет о свободном доступе к оружию для всех желающих, а только о контролируемой системе, где ключевую роль играет подготовка и проверка.
По его мнению, в украинском обществе есть люди с высоким ощущением справедливости, которые готовы нести ответственность за свои действия, однако этот вопрос должен быть урегулирован на государственном уровне.