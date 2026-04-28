logo

BTC/USD

76051

ETH/USD

2279.46

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Право на оружие: впечатляющая позиция Богдана Кротевича
commentss НОВОСТИ Все новости

Право на оружие: впечатляющая позиция Богдана Кротевича

Военный Богдан Кротевич высказался за урегулирование права на гражданское оружие, отметив ответственность и жесткий отбор

28 апреля 2026, 17:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военный Богдан Кротевич высказался по поводу права граждан на самозащиту и доступа к гражданскому оружию.

Богдан Кротевич о самозащите

По его словам, вопрос легализации короткоствольного оружия нуждается в четком законодательном урегулировании, а сам доступ к нему не может быть массовым.

Он отметил, что получить оружие имеют право только граждане, которые пройдут полный цикл проверок и подготовки. Такой подход позволит совместить право на защиту с безопасностью общества.

Кротевич также отметил, что ношение оружия — это не только личная безопасность, но и ответственность за других. В случаях прямой угрозы жизни гражданских, в том числе детей или женщин, он считает оправданным ее применение.

В то же время, военный подчеркнул, что речь не идет о свободном доступе к оружию для всех желающих, а только о контролируемой системе, где ключевую роль играет подготовка и проверка.

По его мнению, в украинском обществе есть люди с высоким ощущением справедливости, которые готовы нести ответственность за свои действия, однако этот вопрос должен быть урегулирован на государственном уровне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в переторы беспилотников батальона Black Sky бригады Спартан поразили грузовик с российскими военными в районе населенного пункта Пески, что вблизи оккупированного Донецка.
По данным военных, удар был нанесен с помощью дрона-камикадзе. Отмечается, что это первая операция подразделения в тылу противника. Украинские операторы регулярно совершают подобные вылеты, нанося урон живой силе и технике оккупантов. В подразделе подчеркивают, что подобные действия направлены на ослабление возможностей врага на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DXooZu_iGjw/?igsh=Y3JndmRraTh4YWNy
Теги:

Новости

Все новости