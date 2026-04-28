Это уже слишком: где прячет авиацию Россия

Ткачова Марія
Российская Федерация после ударов ВСУ по военным авиабазам сменила тактику и начала размещать боевую авиацию на гражданских аэродромах.
РФ прячет авиацию среди гражданских: новые данные спутников
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и SkySat, проанализировавших издание NV.
По данным анализа, военные самолеты РФ были зафиксированы по меньшей мере на пяти гражданских аэропортах.
В частности, в аэропорт Жуковский обнаружили стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, регулярно осуществляющие перемещения и полеты.
В аэропорт Петрозаводск зафиксировано значительное количество истребителей и бомбардировщиков типа Су и МиГ, действующих параллельно с гражданскими рейсами.
Также военную авиацию заметили в аэропорте Анапа, где базируются самолеты Су-30, Су-34 и Су-24.
В аэропорту Минеральные Воды обнаружили учебно-военные самолеты Ту-134УБЛ, используемые для подготовки экипажей.
Кроме того, в аэропорт Нижний Новгород зафиксированы транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан", обеспечивающие военную логистику.
В то же время, все эти аэропорты продолжают обслуживать гражданские рейсы, что, по оценкам экспертов, может свидетельствовать об использовании гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия для военных объектов.