Это уже слишком: где прячет авиацию Россия

Российская Федерация после ударов ВСУ по военным авиабазам сменила тактику и начала размещать боевую авиацию на гражданских аэродромах.

РФ прячет авиацию среди гражданских: новые данные спутников

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и SkySat, проанализировавших издание NV.

По данным анализа, военные самолеты РФ были зафиксированы по меньшей мере на пяти гражданских аэропортах.

В частности, в аэропорт Жуковский обнаружили стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, регулярно осуществляющие перемещения и полеты.

В аэропорт Петрозаводск зафиксировано значительное количество истребителей и бомбардировщиков типа Су и МиГ, действующих параллельно с гражданскими рейсами.

Также военную авиацию заметили в аэропорте Анапа, где базируются самолеты Су-30, Су-34 и Су-24.

В аэропорту Минеральные Воды обнаружили учебно-военные самолеты Ту-134УБЛ, используемые для подготовки экипажей.

Кроме того, в аэропорт Нижний Новгород зафиксированы транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан", обеспечивающие военную логистику.

В то же время, все эти аэропорты продолжают обслуживать гражданские рейсы, что, по оценкам экспертов, может свидетельствовать об использовании гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия для военных объектов.

