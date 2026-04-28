ГУР: РФ планує масову мобілізацію

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про масштабні плани Росії щодо залучення іноземців до участі у війні проти України у 2026 році.

Масова мобілізація Росії

За даними проєкту Хочу жити, йдеться щонайменше про 18,5 тисячі осіб, а загалом — про десятки тисяч потенційно мобілізованих.

У межах підготовки Росія вже провела масштабну перевірку іноземців у всіх федеральних округах. Під облік потрапили чоловіки віком від 18 до 60 років. До цієї роботи залучали структури Генштабу ЗС РФ та підрозділи МВС, які відповідають за міграційний облік.

Військкоматам встановлено конкретні показники — залучити до війни від 0,5% до 3,5% іноземців у кожному регіоні. Для цього функціонує щонайменше 97 пунктів відбору на контракт.

Найбільша кількість таких центрів зосереджена в центральному військовому окрузі — 30. У московському та південному округах діє по 21 пункту, у східному — 14, найменше — у ленінградському, де працює 11.

Основну увагу приділяють громадянам країн Центральної Азії, зокрема Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Водночас вербування ведеться і за межами Росії — у країнах Азії та Африки, зокрема в Бангладеш, Чаді, Судані та Бурунді.

Окрім офіційних пунктів набору, активно працюють підконтрольні спецслужбам структури, серед яких “Редут”, “Конвой”, “Вагнер-2”, “Потік” та інші.

За даними розвідки, іноземців залучають не лише обіцянками виплат чи громадянства, а й через тиск. Зокрема, використовуються проблеми з документами, закінчення віз або загроза депортації.

У деяких випадках людям пропонують фактичний вибір між кримінальним переслідуванням із можливим ув’язненням до 8 років і підписанням контракту для участі у війні.

