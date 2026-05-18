Война в Украине: разведка Эстонии рассказала, почему Путин стоит перед сложным выбором

У российского диктатора Владимира Путина остается все меньше выгодных сценариев в войне против Украины. Российская армия не способна добиться решающего прорыва на фронте, а западные санкции продолжают истощать финансовые и военные ресурсы страны. Об этом заявил руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин, сообщает Reuters.

По его словам, Россия уже сталкивается с серьезной нехваткой человеческого ресурса. Потери на фронте превышают темпы набора новых военнослужащих, а проведение всеобщей мобилизации может стать крайне опасным шагом для Кремля.

"Некоторые люди на высших уровнях власти в России понимают, что у них большая проблема", — отметил Розин.

Он добавил, что санкции против российского финансового сектора наносят Москве "очень и очень болезненный удар", а ограничения на экспорт нефти существенно сокращают доходы бюджета.

По оценке эстонской разведки, Кремль оказался перед сложным выбором: продолжать затяжную войну ценой дальнейшего истощения ресурсов или идти на крайне непопулярные решения внутри страны. При этом в Европе не видят признаков того, что Москва готова отказаться от своих целей.

Один из европейских разведчиков, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что Россия не демонстрирует намерений смягчать планы по захвату украинских территорий, в частности Донбасса. Более того, Москва, по его словам, не спешит завершать конфликт и продолжает рассчитывать на войну на истощение.

Розин также предупредил, что даже после завершения активных боевых действий Россия сохранит значительное военное присутствие у границ Украины и стран НАТО.

По его мнению, Кремль продолжит курс на усиление армии и попытки добиться военного доминирования в регионе — "от Арктики до Черного моря".

В разведке Эстонии считают, что пока Путин остается у власти, Россия не откажется от попыток подчинить Украину и сохранить постоянное давление на Запад.

