Війна в Україні перевищила всі можливі втрати: озвучено шокуючу заяву
Війна в Україні перевищила всі можливі втрати: озвучено шокуючу заяву

Сибіга наголосив, що цей рік може стати ключовим для встановлення миру в Україні, проте без залучення США досягти цього неможливо

13 травня 2026, 10:25
Клименко Елена

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference повідомив, що щоденні витрати держави на ведення війни проти Росії сягають приблизно 450 мільйонів доларів США. За його словами, це колосальне фінансове навантаження, яке щодня лягає на економіку України, однак ще більшою ціною є людські втрати, адже країна платить за свою оборону життям військових.

Сибіга наголосив, що мирний процес залишається складним і багаторівневим завданням. Він підкреслив, що 2026 рік може стати визначальним у контексті завершення війни та досягнення стабільного миру, однак без активної ролі Сполучених Штатів цей сценарій виглядає нереалістичним. На його думку, участь Вашингтона є критично важливою не лише як посередника, а й як сили, здатної впливати на перебіг подій і посилювати тиск на Росію.

Водночас дипломат зауважив, що без американського залучення сформувати ефективний мирний процес практично неможливо. Він підкреслив необхідність поєднання дипломатичних зусиль із міжнародним тиском на РФ, щоб змусити її до реальних кроків у напрямку деескалації.

Окремо в інформаційному полі з’явилися заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, який стверджував, що Росія нібито готова припинити бойові дії у будь-який момент за умови ухвалення Україною "потрібних рішень", однак не уточнив, що саме мається на увазі. Такі заяви Київ розцінює як політичні маніпуляції.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна між Росією та Україною наразі перебуває у стані затяжного позиційного протистояння. Попри відсутність стрімких змін на фронті, експерти відзначають, що ситуація поступово починає змінюватися на користь України. Зокрема, з’являються ознаки того, що Сили оборони змогли частково перехопити оперативну ініціативу, що може свідчити про наближення важливого переломного етапу у війні.



