Война в Украине превысила все возможные потери: озвучено шокирующее заявление
Война в Украине превысила все возможные потери: озвучено шокирующее заявление

Сибига подчеркнул, что этот год может стать ключевым для установления мира в Украине, однако без привлечения США добиться этого невозможно

13 мая 2026, 10:25
Клименко Елена

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на международной конференции PISM Strategic Ark Conference сообщил, что ежедневные расходы государства на ведение войны против России достигают примерно 450 миллионов долларов США. По его словам, это колоссальная финансовая нагрузка, которая каждый день ложится на экономику Украины, однако еще большей ценой являются человеческие потери, ведь страна платит за свою оборону жизнью военных.

Сибига подчеркнул, что мирный процесс остается сложной и многоуровневой задачей. Он подчеркнул, что 2026 может стать определяющим в контексте завершения войны и достижения стабильного мира, однако без активной роли Соединенных Штатов этот сценарий выглядит нереалистичным. По его мнению, участие Вашингтона критически важно не только как посредника, но и как силы, способной влиять на ход событий и усиливать давление на Россию.

В то же время, дипломат отметил, что без американского привлечения сформировать эффективный мирный процесс практически невозможно. Он подчеркнул необходимость сочетания дипломатических усилий с международным давлением на РФ, чтобы принудить ее к реальным шагам в направлении деэскалации.

Отдельно в информационном поле появились заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова , утверждавшего , что Россия якобы готова прекратить боевые действия в любой момент при условии принятия Украиной "нужных решений", однако не уточнил, что именно имеется в виду. Подобные заявления Киев расценивает как политические манипуляции.

Портал "Комментарии" уже писал , что война между Россией и Украиной находится в состоянии затяжного позиционного противостояния. Несмотря на отсутствие стремительных перемен на фронте, эксперты отмечают, что ситуация постепенно начинает меняться в пользу Украины. В частности, появляются признаки того, что Силы обороны частично перехватили оперативную инициативу, что может свидетельствовать о приближении важного переломного этапа в войне.



