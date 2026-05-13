Незабаром війна стане іншою: озвучено гучну заяву про несподівані зміни для України

Війна між Росією та Україною наразі перебуває у стані затяжного позиційного протистояння. Попри відсутність стрімких змін на фронті, експерти відзначають, що ситуація поступово починає змінюватися на користь України. Зокрема, з’являються ознаки того, що Сили оборони змогли частково перехопити оперативну ініціативу, що може свідчити про наближення важливого переломного етапу у війні.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий аналітик Роман Світан зазначає, що нинішня ситуація фактичної стабілізації лінії фронту є стратегічно вигідною для України. На його думку, головним завданням сторони, що обороняється, є не лише стримування наступу, а й поступове виснаження ресурсів противника.

Експерт наголошує, що російські війська втратили темп наступальних дій через значні втрати в так званих “зонах ураження”, де українські підрозділи систематично знищують живу силу та техніку ворога. Саме це, за його словами, дозволило стабілізувати фронт і фактично зупинити просування противника на ключових напрямках.

Важливу роль у зміні балансу сил відіграє активне застосування безпілотних систем та високоточних засобів ураження. Українська армія, за оцінкою Світана, має достатній ресурс дронів і ракет, щоб продовжувати удари по тилових об’єктах противника, поступово руйнуючи його логістику, склади та енергетичну інфраструктуру.

Окремо він підкреслює, що стратегія виснаження є ключовою у війні такого типу. На його думку, саме знищення економічного та військового потенціалу Росії здатне змінити хід конфлікту на користь України. При цьому важливим фактором залишається підтримка з боку західних партнерів, що посилює ресурсну перевагу української сторони.

Також фахівець звертає увагу на регулярні удари по глибоких тилах противника, які демонструють вразливість російської оборонної системи навіть у віддалених регіонах. Це, на його думку, не лише має військовий ефект, а й створює психологічний тиск на керівництво РФ.

У підсумку аналітик вважає, що нинішній етап війни може стати поворотним, якщо Україна й надалі зберігатиме темп ураження ресурсів противника та розширюватиме можливості далекобійних ударів.

"Коментарі" вже писали, що міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Сенаті не зміг назвати конкретні строки використання 400 мільйонів доларів, раніше затверджених Конгресом для підтримки України. Питання щодо затримки фінансування порушив сенатор-демократ Кріс Кунс, який розкритикував відсутність прозорого плану розподілу коштів.