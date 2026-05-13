Вскоре война станет другой: озвучено громкое заявление о неожиданных изменениях для Украины

Война между Россией и Украиной находится в состоянии затяжного позиционного противостояния. Несмотря на отсутствие стремительных перемен на фронте, эксперты отмечают, что ситуация постепенно начинает меняться в пользу Украины. В частности, появляются признаки того, что Силы обороны частично перехватили оперативную инициативу, что может свидетельствовать о приближении важного переломного этапа в войне.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан отмечает, что нынешняя ситуация фактической стабилизации линии фронта является стратегически выгодной для Украины. По его мнению, главной задачей обороняющейся стороны является не только сдерживание наступления, но и постепенное истощение ресурсов противника.

Эксперт отмечает, что российские войска потеряли темп наступательных действий из-за значительных потерь в так называемых зонах поражения, где украинские подразделения систематически уничтожают живую силу и технику врага. Именно это позволило стабилизировать фронт и фактически остановить продвижение противника на ключевых направлениях.

Важную роль в изменении баланса сил играет активное применение беспилотных систем и высокоточных средств поражения. Украинская армия, по оценке Света, располагает достаточным ресурсом дронов и ракет, чтобы продолжать удары по тыловым объектам противника, постепенно разрушая его логистику, склады и энергетическую инфраструктуру.

Отдельно он подчеркивает, что стратегия истощения ключевая в войне такого типа. По его мнению, именно уничтожение экономического и военного потенциала России способно изменить ход конфликта в пользу Украины. При этом важным фактором остается поддержка со стороны западных партнеров, что усугубляет ресурсное преимущество украинской стороны.

Также специалист обращает внимание на регулярные удары по глубоким тылам противника, которые демонстрируют уязвимость российской оборонной системы даже в отдаленных регионах. Это, по его мнению, не только оказывает военный эффект, но и создает психологическое давление на руководство РФ.

В итоге аналитик считает, что нынешний этап войны может стать поворотным, если Украина и дальше будет сохранять темп поражения ресурсов противника и расширять возможности дальнобойных ударов.

"Комментарии" уже писали, что министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Сенате затруднился назвать конкретные сроки использования 400 миллионов долларов, ранее утвержденных Конгрессом для поддержки Украины. Вопрос о задержке финансирования поднял сенатор-демократ Крис Кунс, раскритиковавший отсутствие прозрачного плана распределения средств.