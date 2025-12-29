Війна в Україні остаточно вивела з себе оточення Путіна: озвучено несподіваний сценарій

Глава ГУР Кирило Буданов зауважив, що в оточенні Володимира Путіна все більше людей висловлюють бажання припинити війну в Україні через надмірні витрати для Росії. Однак важливим залишається питання: чи достатньо цих голосів, щоб змінити позицію самого Путіна, зазначив політолог Петро Олещук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, хоча оточення Путіна має певний вплив на нього, є й інші чинники, які можуть визначати рішення, які приймає Кремль. На його думку, не всім у ближньому колі Путіна подобається нинішня ситуація, особливо в контексті економічних санкцій та бойових дій.

"Багатьом не подобається, що Україна накладає санкції на російські НПЗ, де часто стоять бізнесмени, наближені до Путіна", – пояснив Олещук.

Також він звернув увагу на постійні удари по російському тіньовому флоту та інші удари по нафтовій інфраструктурі, які призводять до значних збитків.

"Раніше ці люди заробляли величезні гроші, а тепер їх доходи зменшились, і те, що вони заробляють, йде на підтримку війни", – додав політолог.

Згідно з Будановим, багато російських високопосадовців і військових, які виступали проти війни ще до початку вторгнення, тепер також підтримують ідею її припинення. Проте навіть у разі зменшення просування росіян на фронті, війна стає для Росії дуже дорогою.

Олещук зазначив, що попри численні сигнали від оточення Путіна, який зберігає абсолютний контроль над ситуацією, він, ймовірно, продовжить всіх переконувати, що перемога Росії настане невдовзі, і це лише питання часу. Він також зазначив, що Путін приймає рішення самостійно, але буде прислухатися до порад свого оточення, хоча й не готовий вступати в конфлікти з найближчими союзниками.

Відповідно, Путін, ймовірно, продовжуватиме розповідати, що Росія переможе, і війна невдовзі закінчиться. Однак, на думку Олещука, усе буде залежати від низки факторів: цін на нафту, результатів ударів по НПЗ та ситуації з тіньовим флотом. Як і раніше, ситуація на фронті може змінюватися залежно від економічних та військових чинників.

Як вже писали "Коментарі", польський президент Кароль Навроцький заявив, що роль Польщі буде ключовою під час підписання мирної угоди, оскільки через країну проходить понад 90% допомоги для України. Про це інформує канцелярія президента Польщі.