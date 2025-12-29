Война в Украине окончательно вывела из себя оцепление Путина: озвучен неожиданный сценарий

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что в окружении Владимира Путина все больше людей выражают желание прекратить войну в Украине из-за чрезмерных затрат для России. Однако важным остается вопрос: достаточно этих голосов, чтобы изменить позицию самого Путина, отметил политолог Петр Олещук.

По его словам, хотя окружение Путина оказывает определенное влияние на него, есть и другие факторы, которые могут определять решения, принимаемые Кремлем. По его мнению, не всем ближнему кругу Путина нравится нынешняя ситуация, особенно в контексте экономических санкций и боевых действий.

"Многим не нравится, что Украина налагает санкции на российские НПЗ, где часто стоят бизнесмены, приближенные к Путину", – объяснил Олещук.

Также он обратил внимание на постоянные удары по российскому теневому флоту и другие удары по нефтяной инфраструктуре, приводящие к значительным убыткам.

"Раньше эти люди зарабатывали огромные деньги, а теперь их доходы уменьшились, и то, что они зарабатывают идет на поддержку войны", — добавил политолог.

Согласно Буданову, многие российские чиновники и военные, выступавшие против войны еще до начала вторжения, теперь также поддерживают идею ее прекращения. Однако даже в случае уменьшения продвижения россиян на фронте война становится для России очень дорогой.

Олещук отметил, что, несмотря на многочисленные сигналы от окружения Путина, сохраняющего абсолютный контроль над ситуацией, он, вероятно, продолжит всех убеждать, что победа России наступит вскоре, и это лишь вопрос времени. Он также отметил, что Путин принимает решение самостоятельно, но будет прислушиваться к советам своего окружения, хотя и не готов вступать в конфликты с ближайшими союзниками.

Соответственно Путин, вероятно, будет продолжать рассказывать, что Россия победит, и война вскоре закончится. Однако, по мнению Олещука, все будет зависеть от ряда факторов: цены на нефть, результатов ударов по НПЗ и ситуации с теневым флотом. По-прежнему ситуация на фронте может изменяться в зависимости от экономических и военных факторов.

