У Польщі виступили із терміновою заявою про підписання мирної угоди щодо України: деталі

Польський президент Кароль Навроцький заявив, що роль Польщі буде ключовою під час підписання мирної угоди, оскільки через країну проходить понад 90% допомоги для України. Про це інформує канцелярія президента Польщі.

Навроцький також прокоментував свої переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, що відбулися у Флориді. За результатами зустрічі було досягнуто значного прогресу щодо мирного процесу, де Трамп підкреслив важливість його лідерства в питанні завершення війни. Він також зазначив, що Росія є винною у розв'язуванні війни, і закликав до вирішення проблеми безпеки за участі всіх зацікавлених сторін.

"З початку повномасштабної агресії Росії аеропорт Жешув-Ясінка став основним хабом для понад 90% допомоги Україні. Тому роль Польщі після підписання мирної угоди буде вирішальною", – підкреслив президент Польщі.

Також наголошується, що переговори між Зеленським та Трампом виявили єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Спільні гарантії США та Європи були узгоджені на 90%. Трамп, у свою чергу, заявив про готовність приїхати до Києва і виступити у Верховній Раді.

Європейські партнери очікують від Кремля конкретних кроків, які продемонструють готовність до мирних переговорів та припинення вогню, як було зазначено за підсумками телефонної розмови між Трампом, Зеленським та лідерами ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що відбулися в Мар-а-Лаго, не принесли значних результатів, але дали важливі висновки. Проте, на відміну від їхнього попереднього конфлікту в Овальному кабінеті у лютому, на цей раз не було серйозних сварок, як зазначає Sky News.