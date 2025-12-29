logo

BTC/USD

89542

ETH/USD

3016.26

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Польше выступили со срочным заявлением о подписании мирного соглашения по Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше выступили со срочным заявлением о подписании мирного соглашения по Украине: детали

Польский президент отметил, что 90% помощи Украине проходит через аэропорт в Жешуве

29 декабря 2025, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что роль Польши будет ключевой при подписании мирного соглашения, поскольку через страну проходит более 90% помощи для Украины. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

В Польше выступили со срочным заявлением о подписании мирного соглашения по Украине: детали

Фото: из открытых источников

Навроцкий также прокомментировал прошедшие во Флориде переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По результатам встречи был достигнут значительный прогресс в отношении мирного процесса, где Трамп подчеркнул важность его лидерства в вопросе завершения войны. Он также отметил, что Россия виновата в развязывании войны, и призвал к решению проблемы безопасности с участием всех заинтересованных сторон.

"С начала полномасштабной агрессии России аэропорт Жешув-Ясинка стал основным хабом для более чем 90% помощи Украине. Поэтому роль Польши после подписания мирного соглашения будет решающей", – подчеркнул президент Польши.

Также отмечается, что переговоры между Зеленским и Трампом проявили единство по военной поддержке и гарантиям безопасности. Общие гарантии США и Европы были согласованы на 90%. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности приехать в Киев и выступить в Верховной Раде.

Европейские партнеры ожидают от Кремля конкретных шагов, которые продемонстрируют готовность к мирным переговорам и прекращению огня, как было отмечено по итогам телефонного разговора между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал , что состоявшиеся в Мар-а-Лаго переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не принесли значительных результатов, но дали важные выводы. Однако, в отличие от их предыдущего конфликта в Овальном кабинете в феврале, в этот раз не было серьезных ссор, как отмечает Sky News.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости