В Польше выступили со срочным заявлением о подписании мирного соглашения по Украине: детали

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что роль Польши будет ключевой при подписании мирного соглашения, поскольку через страну проходит более 90% помощи для Украины. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Навроцкий также прокомментировал прошедшие во Флориде переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По результатам встречи был достигнут значительный прогресс в отношении мирного процесса, где Трамп подчеркнул важность его лидерства в вопросе завершения войны. Он также отметил, что Россия виновата в развязывании войны, и призвал к решению проблемы безопасности с участием всех заинтересованных сторон.

"С начала полномасштабной агрессии России аэропорт Жешув-Ясинка стал основным хабом для более чем 90% помощи Украине. Поэтому роль Польши после подписания мирного соглашения будет решающей", – подчеркнул президент Польши.

Также отмечается, что переговоры между Зеленским и Трампом проявили единство по военной поддержке и гарантиям безопасности. Общие гарантии США и Европы были согласованы на 90%. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности приехать в Киев и выступить в Верховной Раде.

Европейские партнеры ожидают от Кремля конкретных шагов, которые продемонстрируют готовность к мирным переговорам и прекращению огня, как было отмечено по итогам телефонного разговора между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС.

Состоявшиеся в Мар-а-Лаго переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не принесли значительных результатов, но дали важные выводы. Однако, в отличие от их предыдущего конфликта в Овальном кабинете в феврале, в этот раз не было серьезных ссор, как отмечает Sky News.