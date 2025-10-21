Війна в Україні не закінчиться, поки Трамп буде президентом: що про це говорить

Наступна зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним усе одно відбудеться, в Будапешті чи поза ним. Скільки б неоднозначної інформації зараз не було у мережі. Про це розповів політичний аналітик Володимир Горбач.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Путін розуміє і відчуває, що ця зустріч потрібна Дональду Фредовичу, так його називають в російських спецслужбах, набагато більше ніж йому, тому й торгується, ухиляється, викручується, просто тягне час. Це помітно і без інтуїції... Однак, навіщо ця зустріч Трампу? Він доволі примітивна особистість, йому хочеться лестощів. Трамп хоче почути наживо, а не лише телефоном, як Путін його хвалитиме за 8 чи 9 воєн, які він начебто зупинив. Ще й на брифінг вийде з цим повідомленням", – зазначив експерт.

Володимир Горбач зазначає, лестощі – це найкоротший і найдешевший шлях до серця Трампа. Є ще підкуп та він дорожчий. Але для Трампа не всі лестощі і визнання його геніальності мають однакову вагу, все залежить від символічної ваги самого суб'єкта. Трамп сприймає Путіна, як рівновеликого партнера і навіть дивиться на нього знизу вгору. Йдеться про психологічний погляд, а не фізичний зріст.

"Путін для Трампа бажаний партнер, це очевидно. Роздратування його незговірливістю швидко минає, долається одним телефоном дзвінком із Кремля. Це зацикленість, запрограмованість, рефлексивний контроль... Війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом. Путін не відмовиться від спокуси зруйнувати США руками корисного ідіота", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — надії президента США Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті можуть так і не здійснитися. Причина у позиції Кремля щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє CNN.



