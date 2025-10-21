Война в Украине не закончится, пока Трамп будет президентом: что об этом говорит

Следующая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным все равно состоится, в Будапеште или вне его. Сколько бы неоднозначной информации сейчас не было в сети. Об этом рассказал политический аналитик Владимир Горбач.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Путин понимает и чувствует, что эта встреча нужна Дональду Фредовичу, так его называют в российских спецслужбах, гораздо больше, чем ему, поэтому и торгуется, уклоняется, выкручивается, просто тянет время. Это заметно и без интуиции... Однако зачем эта встреча Трампу? Он довольно примитивная личность, ему хочется лести. Трамп хочет услышать вживую, а не только по телефону, как Путин его будет хвалить за 8 или 9 войн, которые он якобы остановил. Еще и на брифинг выйдет с этим сообщением", – отметил эксперт.

Владимир Горбач отмечает, что лесть – это самый короткий и самый дешевый путь к сердцу Трампа. Есть еще подкуп и он дороже. Но для Трампа не вся лесть и признание его гениальности имеют одинаковый вес, все зависит от символического веса самого субъекта. Трамп воспринимает Путина как равновеликого партнера и даже смотрит на него снизу вверх. Речь идет о психологическом взгляде, а не о физическом росте.

"Путин для Трампа – желанный партнер, это очевидно. Раздражение его несговорчивостью быстро проходит, преодолевается одним телефоном звонком из Кремля. Это зацикленность, запрограммированность, рефлексивный контроль… Война не закончится, пока Трамп будет президентом. Путин не откажется от соблазна разрушить США руками полезного идиота", – констатировал эксперт.

