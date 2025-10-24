Війна в Україні не припиниться за каденції Трампа: озвучено страшний прогноз

Ймовірність наступної зустрічі президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна залишається високою — чи то в Будапешті, чи поза його межами, зазначає політичний експерт Володимир Горбач.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Путін добре усвідомлює, що така зустріч потрібна Дональду Трампу значно більше, ніж йому самому. Тому він хитрує, ухиляється і тягне час, що помітно навіть без тонкої політичної інтуїції.

Горбач переконаний, що Трамп прагне насамперед лестощів. Особисто почути від Путіна похвалу за "героїчні" кроки в міжнародних конфліктах важливіше, ніж телефонні дзвінки. Лестощі — найшвидший і найдешевший шлях до його прихильності, тоді як спроби підкупу значно складніші та дорожчі.

Трамп оцінює не всі форми захоплення однаково — велике значення має статус того, хто хвалить. У нього Путін сприймається як рівний партнер, а психологічна позиція російського лідера здається йому поважнішою.

За спостереженням Горбача, для Трампа Путін — бажаний партнер. Незговірливість російського президента швидко "розсіюється" одним дзвінком із Кремля. Це демонструє стійку психологічну зацикленість та рефлексивний контроль.

Війна не закінчиться, поки Трамп залишатиметься президентом. А Путін навряд чи відмовиться від можливості використовувати його як "корисного ідіота" у власних стратегічних цілях.

