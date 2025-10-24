Война в Украине не прекратится в каденции Трампа: озвучен страшный прогноз

Вероятность следующей встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина остается высокой — будь то в Будапеште или за его пределами, отмечает политический эксперт Владимир Горбач.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин хорошо осознает, что такая встреча нужна Дональду Трампу гораздо больше, чем ему самому. Поэтому он хитрит, уклоняется и тянет время, что заметно даже без тонкой политической интуиции.

Горбач убежден, что Трамп стремится прежде всего к лести. Лично услышать от Путина похвалу за "героические" шаги в международных конфликтах важнее телефонных звонков. Лесть – самый быстрый и самый дешевый путь к его благосклонности, тогда как попытки подкупа значительно сложнее и дороже.

Трамп оценивает не все формы восхищения одинаково — большое значение имеет статус хвалящего. У него Путин воспринимается как равный партнер, а психологическая позиция российского лидера кажется ему более важной.

По наблюдению Горбача, для Трампа Путин – желанный партнер. Несговорчивость российского президента быстро "рассеивается" одним звонком из Кремля. Это демонстрирует стойкую психологическую зацикленность и рефлексивный контроль.

Война не закончится, пока Трамп будет оставаться президентом. Путин же вряд ли откажется от возможности использовать его как "полезного идиота" в собственных стратегических целях.

