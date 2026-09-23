Війна в Україні не остання: яким країнам час уже готуватися

Війна Росії проти України вже стала джерелом практичних уроків для військових стратегів далеко за межами Європи. Особливо уважно спостерігають в Азії, де держави оцінюють можливі сценарії великого конфлікту в регіоні. Про це пише оглядач The Japan Times Бред Глоссерман після розмови з експертом з кібербезпеки Робертом Поттером, який працює в Україні.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Поттер нещодавно перебував на українському фронті та спостерігав за роботою морпіхів та операторів безпілотників. За його словами, один із головних висновків війни полягає у зміні співвідношення вартості озброєнь. Сучасний конфлікт все частіше потребує масового застосування щодо дешевих систем, тоді як дорогі комплекси можуть зіткнутися з економічною проблемою при відображенні великих хвиль атак.

Як приклад, експерт наводить протидію безпілотникам за допомогою Patriot. За його оцінкою, застосування дорогих ракет проти дешевих цілей може привести до вичерпання запасів. Аналогічна проблема виникає при використанні дорогої авіації для знищення безпілотників.

Інший ключовий урок – швидкість адаптації. Українські військові регулярно змінюють тактику застосування дронів та засобів протидії їм. Системи, які ефективно працювали на одному етапі війни, через кілька місяців можуть виявитися менш корисними через появу нових технологій.

Саме тому, вважає Поттер, армії мають швидше адаптуватися до змін на полі бою та мати можливість оперативно змінювати як техніку, так і тактику.

Для Японії цей досвід особливо актуальний. Країна вже нарощує виробництво безпілотників та розглядає можливість більш активного використання недорогих автономних систем, водночас продовжуючи інвестувати у традиційні високотехнологічні озброєння.

Ще одна проблема – промисловий масштаб. Китай має значно більші виробничі можливості, ніж Росія, і в разі масштабного конфлікту його здатність випускати озброєння серійно може стати істотним фактором.

Глоссерман зазначає, що війну в Україні дедалі складніше розглядати виключно як європейський конфлікт. Її досвід уже впливає на оборонне планування в Азії. Звідси й головний висновок автора: події на українському фронті можуть стати моделлю того, з чим зіткнуться армії інших регіонів у майбутньому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чим завершилася зустріч Зеленського та Трампа: чи став мир в Україні ближчим.



