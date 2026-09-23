Чем завершилась встреча Зеленского и Трампа: стал ли мир в Украине ближе

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 22 сентября не принесла финальных договоренностей по завершению войны, но один принципиальный момент для Киева зафиксирован: Украина не согласилась на одностороннее прекращение ударов по российской энергетике. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что официальный Киев отстоял единую формулу – только взаимное "энергетическое перемирие". Киев готов прекратить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, если Москва прекратит удары по украинской электроэнергетике, теплоснабжению и другим энергетическим объектам. Зеленский особо подчеркнул: требования односторонне прекратить украинские удары на встрече с Трампом не было. Теперь эту конструкцию американская сторона должна обсуждать с Москвой.

"Политическая цель – попытаться завершить войну к зиме. Зеленский заявил, что США и Украина хотят завершения войны до зимы, а на встрече обсуждались деэскалационные шаги, способные открыть путь к дипломатии. Это пока политическая цель, а не согласованный мирный план", – отметил эксперт.

Он продолжает, отдельный вопрос – Patriot. Здесь переговоры продолжаются. Обсуждали дополнительную ПВО для Украины на зиму и производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине, но публично подтвержденного решения о новых поставках или окончательного разрешения на производство пока нет.

По словам эксперта, у Трампа появился новый экономический рычаг. Трамп получил возможность применять более жесткие тарифные меры против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Для Киева принципиальный вопрос теперь – применит ли Вашингтон этот инструмент, если Москва отвергнет деэскалацию.

"Главное, чего пока нет: нет энергетического перемирия, нет согласия Москвы, нет решения о дополнительных Patriot и нет перехода к полноценным мирным переговорам. Поэтому встреча в Нью-Йорке – промежуточный этап. Вашингтон и Киев сформировали рамку возможных следующих шагов. Теперь ключевой вопрос – каков будет ответ Путина. И, похоже, именно она покажет, что будет дальше: дипломатия – переход Трампа от разговоров об экономическом давлении к его реальному применению", – подытожил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.



