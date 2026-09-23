Чим завершилася зустріч Зеленського і Трампа: чи став мир в Україні ближче

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа 22 вересня не принесла фінальних домовленостей щодо завершення війни, але один принциповий момент для Києва зафіксований: Україна не погодилася на одностороннє припинення ударів по російській енергетиці. Про це розповів експерт--міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, офіційний Київ відстояв єдину формулу – тільки взаємне "енергетичне перемир’я". Київ готовий припинити удари по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, якщо Москва припинить удари по українській електроенергетиці, теплопостачанню та інших енергетичних об’єктах. Зеленський окремо наголосив: вимоги односторонньо припинити українські удари на зустрічі з Трампом не було. Тепер цю конструкцію американська сторона має обговорювати з Москвою.

"Політична мета – спробувати завершити війну до зими. Зеленський заявив, що США й Україна хочуть завершення війни до зими, а на зустрічі обговорювалися деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Це поки політична мета, а не погоджений мирний план", – зазначив експерт.

Він продовжує, окреме питання – Patriot. Тут переговори тривають. Обговорювали додаткову ППО для України на зиму та виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні, але публічно підтвердженого рішення про нові поставки чи остаточного дозволу на виробництво наразі немає.

За словами експерта, у Трампа з’явився новий економічний важіль. Трамп отримав можливість застосовувати значно жорсткіші тарифні заходи проти найбільших покупців російських енергоресурсів. Для Києва принципове питання тепер – чи застосує Вашингтон цей інструмент, якщо Москва відкине деескалацію.

"Головне, чого поки немає: немає енергетичного перемир’я, немає згоди Москви, немає рішення щодо додаткових Patriot і немає переходу до повноцінних мирних переговорів. Тому зустріч у Нью-Йорку – проміжний етап. Вашингтон і Київ сформували рамку можливих наступних кроків. Тепер ключове питання – якою буде відповідь Путіна. І, схоже, саме вона покаже, що буде далі: дипломатія – чи перехід Трампа від розмов про економічний тиск до його реального застосування", – підсумував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.



