Чим завершилася зустріч Зеленського і Трампа: чи став мир в Україні ближче

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Кравцев Сергей
Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа 22 вересня не принесла фінальних домовленостей щодо завершення війни, але один принциповий момент для Києва зафіксований: Україна не погодилася на одностороннє припинення ударів по російській енергетиці. Про це розповів експерт--міжнародник Ілія Куса.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт зауважив, офіційний Київ відстояв єдину формулу – тільки взаємне "енергетичне перемир’я". Київ готовий припинити удари по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, якщо Москва припинить удари по українській електроенергетиці, теплопостачанню та інших енергетичних об’єктах. Зеленський окремо наголосив: вимоги односторонньо припинити українські удари на зустрічі з Трампом не було. Тепер цю конструкцію американська сторона має обговорювати з Москвою.
Він продовжує, окреме питання – Patriot. Тут переговори тривають. Обговорювали додаткову ППО для України на зиму та виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні, але публічно підтвердженого рішення про нові поставки чи остаточного дозволу на виробництво наразі немає.
За словами експерта, у Трампа з’явився новий економічний важіль. Трамп отримав можливість застосовувати значно жорсткіші тарифні заходи проти найбільших покупців російських енергоресурсів. Для Києва принципове питання тепер – чи застосує Вашингтон цей інструмент, якщо Москва відкине деескалацію.
Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.